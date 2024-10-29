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16:59, 29 октября 2024Экономика

В России собрались платить бюджетникам по-новому

Путин рассказал об изменении системы оплаты труда бюджетников в ряде регионов

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В предстоящем году в ряде российских регионов собираются протестировать новую систему оплаты труда бюджетников, которая должна стать более справедливой. Об этом на конгрессе «Национальное здравоохранение» рассказал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, с 2027 года предполагается распространить систему на сотрудников бюджетной сферы во всех регионах страны, включая здравоохранение. Глава государства напомнил, что зарплата медработников привязана к средней в регионах. Однако этот уровень может сильно отличаться даже в соседних субъектах Федерации.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков объяснил, что в структуре зарплат в рамках эксперимента вырастет доля оклада, а компенсационные и стимулирующие выплаты станут более стандартными. Ориентиром для оклада выбраны 50 процентов от дохода.

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине октября рассказывал, что ведомство добилось от социальных отраслей понимания в необходимости изменить оценку производительности труда их сотрудников. Чиновник считает, что необходимо смотреть на показатели «выработки на человека», а не на доступность услуги, и уверен, что это не приведет к дополнительной нагрузке.

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