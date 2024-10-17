В России начнут измерять «выработку на человека» у врачей

Глава МЭР Решетников анонсировал измерение «выработки на человека» у врачей

Производительность труда сотрудников социальной сферы, в том числе учителей и врачей, начнут измерять по-другому, несмотря на очень непростые разговоры с социальными отраслями, Минэкономразвития смогло отстоять свою точку зрения. Об этом на пленарном заседании форума «Производительность 360» заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает РБК.

По его словам, оппоненты предлагали измерять производительность доступностью услуг, но министерство настояло на том, чтобы брать показатели «выработки на человека». Что под этим подразумевается и как будет происходить расчет, министр не уточнил, отметив только, что речь идет об организационных изменениях и вопросах, «связанных с цифрой».

Решетников признал, что социальщики до последнего выступали против нового формата из-за того, что тот, по их мнению, накладывает на врачей и учителей дополнительную нагрузку. «Мы им объясняли, что нет, это не об этом, это о другом. Это все-таки о производительности в целом на занятого», — указал он.

Социальные стандарты обслуживания власти все же планируют сохранить. Для этого создаются отраслевые центры компетенций, закладываются определенные средства в федеральный проект. Глава МЭР назвал такую задачу следующим большим вызовом.

Повысить производительность труда в социальной сфере еще в феврале призвал президент страны Владимир Путин. В послании Федеральному собранию он объяснил необходимость этого дефицитом кадров.

Ранее в октябре заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что преодолеть острый кадровый голод в России, затрагивающий уже все ключевые отрасли, можно с помощью замены рабочих на роботов.