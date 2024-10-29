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18:24, 29 октября 2024Силовые структуры

Пытавшегося изнасиловать девушку в московском сквере иностранца арестовали

В Москве арестовали иностранца, обвиняемого в нападении на девушку в сквере

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Таганский районный суд Москвы заключил под стражу Мансура Хайитова, который обвиняется в нападении на девушку в сквере и попытку ее изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчина будет в СИЗО два месяца — до 26 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование»), части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «г» части 2 статьи 161 («Разбой, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия») УК РФ.

Как уточнили «Ленте.ру» в столичном главке Следственного комитета России, Хайитов является гражданином Узбекистана. Вечером 25 октября он, находясь в сквере около Проектируемого проезда №1096 в Москве, напал на ранее незнакомую ему девушку и вырвал из ее рук телефон. После этого иностранец совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и попытался ее изнасиловать. Его задержали сотрудники полиции на месте преступления.

Ранее в Ленинградской области задержали 42-летнего рецидивиста, который изнасиловал пожилую мать покойного друга.

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      Олеся Мицкевич
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