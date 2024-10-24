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13:08, 24 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе рецидивист изнасиловал пожилую мать покойного друга

В Ленобласти задержан рецидивист, изнасиловавший 68-летнюю мать покойного друга

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Ленинградской области задержан 42-летний рецидивист, который изнасиловал пожилую мать покойного друга. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По данным канала, ЧП произошло в Тихвине вечером. Злоумышленник пришел в гости к 68-летней матери покойного друга. Он избил ее, а потом изнасиловал. Злоумышленника задержали. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим по статьям о расправе и изнасиловании. Так, в 2004 году его приговорили к 17 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае четырежды судимый, в том числе за изнасилования, уголовник предстанет перед судом за жестокую расправу над 17-летней девушкой.

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      Анна Габай
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