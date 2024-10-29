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10:22, 29 октября 2024Интернет и СМИ

Работающий с Соловьевым журналист оценил перспективу эмиграции

Журналист Мардан заявил, что не хотел бы жить нигде, кроме России
Сергей Мардан

Сергей Мардан. Кадр: Эмпатия Манучи / rutube.ru

Известный российский журналист и телеведущий Сергей Мардан (настоящая фамилия — Ключенков), работающий на канале Соловьев Live, оценил перспективу эмиграции. Об этом он порассуждал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Журналист назвал Москву лучшим городом Земли, а Россиию — лучшей страной. «Я тоже это понял давным-давно: я бы не хотел бы жить нигде, кроме Центральной России», — заключил он.

Ранее российская телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) сравнила эмиграцию с перерезанием пуповины. Она призналась, что не смогла бы выжить нигде, кроме России.

Сергей Мардан работает журналистом с 1990-х годов, в 2000-х стал известен как медиаменеджер. Сотрудничал с такими изданиями, как РИА Новости, «Царьград», «Коммерсантъ», радио «Комсомольская правда» и другими. В настоящее время ведет авторскую программу «Субботний Мардан» на канале Соловьев Live.

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      Мария Большакова
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