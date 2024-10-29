AP: разногласия по поводу России и Украины раскололи правительство ЮАР

ЮАР потрясла ссора между основными политическими партиями — Африканским национальным конгрессом (АНК) и Демократическим альянсом — из-за разногласий по поводу соглашения о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, имеющих дипломатические, официальные и служебные паспорта. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Соглашение подготовил министр внутренних дел от Демократического альянса Леон Шрайбер, но его отверг Африканский национальный конгресс. Генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула заявил, что президент ЮАР Сирила Рамафоса не подпишет соглашение, несмотря на заявление Шрайбера.

Раскол в правительстве национального единства также стал очевиден, когда лидер Демократического альянса Джон Стенхейзен отверг заявления Рамафосы на саммите БРИКС в России, где он сказал президенту России Владимиру Путину, что Россия является ценным союзником ЮАР.

Вскоре после этого Стенхейзен выступил с заявлением, в котором отверг эти комментарии. «Демократический альянс не считает Россию или Владимира Путина союзниками нашей нации», — сказал Стенхейзен.

Пресс-секретарь Рамафосы Винсент Магвенья, в свою очередь, ответил, что президент несет ответственность за внешнюю политику страны и будет реализовывать ее без давления со стороны Демократического альянса. «В этом процессе Южная Африка также сохранила свои прочные исторические связи с Российской Федерацией, одновременно поддерживая теплые дипломатические двусторонние отношения с Украиной. Южная Африка также непоколебимо выступает за мирный процесс, включающий полное участие обеих стран», — сказал он.

Ранее Россия и ЮАР подписали договор о наращивании двустороннего военного сотрудничества. Отмечается, что были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию взаимодействия между вооруженными силами в различных областях.

