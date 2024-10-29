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10:23, 29 октября 2024Культура

Рэпер Джиган с женой помогут бутовским козлам

Shot: рэпер Джиган и Оксана Самойлова построят питомник для бутовских козлов

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Хип-хоп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и блогер Оксана Самойлова помогут проживающим в Южном Бутове козлам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, супруги согласились построить питомник для животных, которых ранее суд запретил содержать 76-летнему Валерию Аникееву. По словам Самойловой, они с музыкантом считают, «что козы — восхитительны». Блогерша добавила, что в их семье проживает такой питомец.

Отмечается, что звездная пара также собирается навестить Аникеева. В ответ на это мужчина пообещал подарить им одну из своих коз.

Ранее козлов, проживающих в Южном Бутове, засняли на прогулке.

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      Варвара Кошечкина
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