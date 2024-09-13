Бутовских козлов заметили на прогулке

Жители Южного Бутова сняли на видео прогуливающихся по улице козлов

Козлов, проживающих в Южном Бутове, засняли на прогулке. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

На кадрах, присланных местными жителями, видно, что по улице прогуливается взрослая особь. За ней же идут двое козлят.

Ранее пасущихся в Бутово козлов нашли на полузаброшенном участке. На территории, где обитают козы и козлы, разбросаны стройматериалы: кирпичи, доски, трубы и бетонные блоки. Животные вынуждены ходить по мусору. В некоторых местах разбросано битое стекло. Хозяин участка уехал, однако дверь в дом осталась открыта. Соседи рассказали, что владелец животных за ними уже не ухаживает.

Известно, что столичные власти подали в суд на владельца козлов в Бутово. Животные пасутся неподалеку от многоквартирных домов на Изюмской улице и рядом со станцией метро «Улица Скобелевская».