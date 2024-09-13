Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:58, 13 сентября 2024Экономика

Бутовских козлов заметили на прогулке

Жители Южного Бутова сняли на видео прогуливающихся по улице козлов

Козлов, проживающих в Южном Бутове, засняли на прогулке. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

На кадрах, присланных местными жителями, видно, что по улице прогуливается взрослая особь. За ней же идут двое козлят.

Ранее пасущихся в Бутово козлов нашли на полузаброшенном участке. На территории, где обитают козы и козлы, разбросаны стройматериалы: кирпичи, доски, трубы и бетонные блоки. Животные вынуждены ходить по мусору. В некоторых местах разбросано битое стекло. Хозяин участка уехал, однако дверь в дом осталась открыта. Соседи рассказали, что владелец животных за ними уже не ухаживает.

Известно, что столичные власти подали в суд на владельца козлов в Бутово. Животные пасутся неподалеку от многоквартирных домов на Изюмской улице и рядом со станцией метро «Улица Скобелевская».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами вглубь России

      Раскрыта причина задержания министра труда российского региона

      Жительница ДНР описала встречу с приехавшими в город мигрантами словами «сжимаются кулаки»

      Российский министр призвал «делать детей» в перерывах между работой

      Справивших нужду на БТР российских подростков отправили в СИЗО

      Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ под Покровском

      Дочь Синди Кроуфорд повторила культовый образ модели 30-летней давности

      В Белоруссии заявили о готовности вступить в антисанкционную коалицию Ирана

      Российская юмористка оценила перспективу эмиграции словами «боюсь стать бездомной»

      В ЦБ назвали плюсы отмены льготной ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше