Россиянам назвали признаки мошенников на сайтах знакомств

МВД: на сайтах знакомств аферисты предлагают бесплатно обучиться схеме заработка

Эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили россиян о способах мошенничества на сайтах знакомств. В частности, специалисты предупредили, что мошенники часто просят внести за них залог или предлагают бесплатно обучиться новой схеме заработка. Признаки мошенников они назвали в Telegram-канале ведомства «Вестник киберполиции России».

Специалисты рассказали, что мошенники размещают на сайтах знакомств мало информации, но публикуют фотографии людей модельной внешности. По их словам, аферисты часто быстро предлагают общаться через мессенджеры и быстро признаются в чувствах.

Нередко мошенники предлагают увидеться, однако всегда возникают непредвиденные ситуации, препятствующие встрече, предупредили в МВД. «Довольно часто злоумышленники утверждают, что задержаны на границе и нужны средства для "внесения залога"», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, как рассказали эксперты, аферисты часто предлагают жертвам бесплатно обучиться инвестиционным стратегиям. «Проект окажется скамом, а деньги будут украдены», — пояснили в МВД.

Одна из новых схем мошенников связана не с просьбой о финансовой помощи, а с вовлечением в отмывание денег, предупредили специалисты. «Вам могут отправить деньги и попросить отправить полученные средства на другой счет. Иногда вас могут попросить открыть банковский счет», — объяснили эксперты.

В МВД предостерегли россиян от открытия ссылок, которые, как утверждают отправители, содержат стихи, фото, фильмы или приглашение в театр. «Это может оказаться фишингом», — заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники создали поддельный сайт для сбора денег на поддержку обороноспособности России.