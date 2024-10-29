Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:38, 29 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали признаки мошенников на сайтах знакомств

МВД: на сайтах знакомств аферисты предлагают бесплатно обучиться схеме заработка

Фото: Daria Nepriakhina / Unsplash

Эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили россиян о способах мошенничества на сайтах знакомств. В частности, специалисты предупредили, что мошенники часто просят внести за них залог или предлагают бесплатно обучиться новой схеме заработка. Признаки мошенников они назвали в Telegram-канале ведомства «Вестник киберполиции России».

Специалисты рассказали, что мошенники размещают на сайтах знакомств мало информации, но публикуют фотографии людей модельной внешности. По их словам, аферисты часто быстро предлагают общаться через мессенджеры и быстро признаются в чувствах.

Нередко мошенники предлагают увидеться, однако всегда возникают непредвиденные ситуации, препятствующие встрече, предупредили в МВД. «Довольно часто злоумышленники утверждают, что задержаны на границе и нужны средства для "внесения залога"», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы по теме:
Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Персональные данные — новая нефть.За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Реклама
20 декабря 2023
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей. Как это устроено и можно ли защитить себя?
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей.Как это устроено и можно ли защитить себя?
14 декабря 2023

Помимо этого, как рассказали эксперты, аферисты часто предлагают жертвам бесплатно обучиться инвестиционным стратегиям. «Проект окажется скамом, а деньги будут украдены», — пояснили в МВД.

Одна из новых схем мошенников связана не с просьбой о финансовой помощи, а с вовлечением в отмывание денег, предупредили специалисты. «Вам могут отправить деньги и попросить отправить полученные средства на другой счет. Иногда вас могут попросить открыть банковский счет», — объяснили эксперты.

В МВД предостерегли россиян от открытия ссылок, которые, как утверждают отправители, содержат стихи, фото, фильмы или приглашение в театр. «Это может оказаться фишингом», — заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники создали поддельный сайт для сбора денег на поддержку обороноспособности России.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина

      Жители российского региона подорвались на разбросанных ВСУ боеприпасах

      В России заочно арестовали актера Артура Смольянинова

      В Кремле рассказали об ответе на арест российского имущества в Финляндии

      Минобороны заявило о контроле над тремя населенными пунктами в ДНР

      Православные активисты обратились в СК из-за нарядов с показа мод в рамках саммита БРИКС. Что стало причиной?

      Прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний в мире обрушилась

      Россиянин получил срок за фотографию случайной попутчицы в метро Турции

      Адвокат рэпера Гуфа опроверг его признание склонным к побегу

      Импорт сливочного масла в Россию резко упал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше