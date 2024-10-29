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13:43, 29 октября 2024Экономика

Россиянин выдал квартиру пациента ПНИ за свою и продал ее

Петербуржец выдал квартиру пациента ПНИ за свою и продал ее

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Петербурге мужчина выдал квартиру пациента психоневрологического интерната (ПНИ) за свою и продал ее. Внимание на ситуацию обратили в объединенной пресс-службе судов города.

В начале 2021 года злоумышленник по фамилии Дардыкин узнал, что в ПНИ находится собственник квартиры, который страдает психическим заболеванием, и решил ее продать. Вскоре он украл паспорт пострадавшего, вклеил свою фотографию, а затем нашел покупателей и продал объект за 4,6 миллиона рублей, предоставив подложные документы в Росреестр и МФЦ.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. За продажу чужого имущества петербуржца приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что двое братьев из Краснокамска прописали у себя 158 студентов из Туркмении.

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      Полина Кислицына
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