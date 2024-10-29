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10:36, 29 октября 2024Экономика

В российском городе братья прописали в своем доме 158 мигрантов

Братья из Краснокамска прописали в своем доме 158 студентов-мигрантов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Двое братьев из Краснокамска Пермского края прописали в своем доме 158 студентов-мигрантов. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю.

Мужчины 1989 и 1991 годов рождения с ноября 2023 по март 2024 года, незаконно поставили на миграционный учет 158 граждан Туркмении, приехавших обучаться в пермском вузе, по месту жительства в доме на улице Фрунзе. При этом россияне не планировали предоставлять студентам жилье для постоянного проживания. Уточняется, что они находили мигрантов сами, а затем предоставляли их документы в МФЦ.

Всего братьям удалось заработать на фиктивной регистрации мигрантов 545 тысяч рублей. Полученную сумму они поделили пополам между собой.

В отношении россиян возбуждено дело по статье 322.3 Уголовного кодекса («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»). Материалы расследования направлены в суд. Обвиняемым грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее в октябре стало известно, что жительница Петропавловска-Камчатского прописала у себя дома 135 мигрантов.

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      Полина Кислицына
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