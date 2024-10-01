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03:02, 1 октября 2024Россия

Россиянка прописала в своем доме 135 мигрантов

Против жительницы Камчатки возбудили дело за фиктивную прописку 135 мигрантов

Фото: Globallookpress.com

Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело против жительницы Петропавловска-Камчатского, фиктивно прописавшей в своем жилье 135 мигрантов, сообщила пресс-служба управления МВД России по Камчатскому краю.

По данным правоохранительных органов, 38-летняя жительница города не имела планов предостлять приезжим жилое помещение для проживания.

«Осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 135 иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Подобное преступление наказывается лишением свободы до трех лет.

Ранее в Санкт-Петербруге была задержана местная жительница, которая прописала в своей квартире 350 мигрантов.

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      Марина Совина
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