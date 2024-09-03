Россиянка прописала в квартире 350 мигрантов и попалась

В Петербурге задержана женщина, которая прописала в квартире 350 мигрантов

В Санкт-Петербруге задержана местная жительница, которая прописала в своей квартире 350 мигрантов. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Следственный комитет (СК) России по городу и Ленинградской области.

В период с 2021 по 2024 год женщина поставила на регистрационный учет более 350 иностранных граждан. Отмечается, что этот адрес не являлся фактическим для этих людей — они не планировали там проживать. В квартире оперативники провели обыск и обнаружили необходимые для постановки на учет копии документов мигрантов, а также чеки об оплате госпошлин.

Во время задержания хозяйка квартиры призналась, что регистрировала людей за деньги. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения. Фигурирующие в документах граждане иностранных государств привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Амурской области полиция выявила 44-летнюю женщину, фиктивно поставившую на учет более 100 мигрантов.