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10:13, 29 октября 2024Экономика

Россиянам пообещали больше 400 тысяч рублей пенсионных накоплений

Минтруд: россияне смогут единоразово получить до 412 тысяч пенсионных накоплений

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В следующем году у россиян появится возможность единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

По данным этого ведомства, в 2024 году россияне могут забрать свои пенсионные накопления разом, если речь идет о сумме, не превышающей 351 тысячу рублей. В 2025 году максимальный размер вырастет на 17 процентов — до 412 тысяч.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 1 ноября 2024 года на индексацию пенсии могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в октябре. Кроме того, это коснется граждан, получивших инвалидность 1 группы.

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      Кирилл Луцюк
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