Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:45, 27 октября 2024Экономика

Россиянам рассказали о повышении пенсии некоторым гражданам с 1 ноября

Доцент Иванова-Швец: с 1 ноября пенсию увеличат россиянам, достигшим 80 лет

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С 1 ноября текущего года на индексацию пенсии могут рассчитывать некоторые категории граждан. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишет агентство «Прайм».

Прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также на индексацию могут рассчитывать те граждане, которые получили инвалидность 1 группы. Они получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две, уточнила доцент.

В текущем году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля. Таким образом, достигшим 80-летнего возраста гражданам будут выплачивать 16269,76 рубля в месяц, напомнила Иванова-Швец. Помимо этого, доплату смогут получить и те россияне, которые обращались ранее в Социальный фонд за перерасчетом по каким-либо причинам.

26 октября президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает учитываемый при расчете военных пенсий коэффициент 89,83 от размера денежного довольствия на 2025 год. С 1 января 2024 года коэффициент был равен 85,47 процента, но с 1 октября он вырос до 89,83 процента. Таким образом, военные пенсии проиндексировали на 5,1 процента.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в 2025 году средний размер страховой пенсии будет равен примерно 24 тысячам рублей. При этом он уточнил, что повышение пенсий предусмотрено на уровне ожидаемой инфляции в 7,3 процента.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине запустили военный завод Rheinmetall. Медведев пообещал «российский салют» на производстве

      Россиянам рассказали о повышении пенсии некоторым гражданам с 1 ноября

      Российские разведчики захватили трофейное оружие ВСУ

      Глава Ford признался во владении китайским автомобилем

      По факту массовой драки в подмосковном парке проводится проверка

      В Сербии заявили о возможности снятия моратория на исследования в атомной энергетике

      На Западе раскрыли цель «плана победы» Зеленского

      Суд арестовал имущество фигуранта дела экс-замглавы таможенного управления ФТС

      Военкор заявил о возвращении Селидово России

      Трамп дал еще одно обещание американцам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше