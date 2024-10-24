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13:23, 24 октября 2024Экономика

Назван средний размер страховой пенсии на следующий год

Силуанов: средний размер страховой пенсии в 2025 году составит примерно ₽24 тыс.
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В 2025 году средний размер страховой пенсии будет равен примерно 24 тысячам рублей. Об этом на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, в том числе такая сумма возникла благодаря принятому решению об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января на размер фактической инфляции.

В соответствии с основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 годы, подготовленными Минфином, инфляция по итогам года ожидается на уровне 7,3 процента. Соответственно, ведомство готовится к такой индексации. Однако цифры носят предварительный характер, и возможен их пересмотр.

Ранее сообщалось, что в проект бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 годы заложены траты из расчета средней пенсии по старости в размере 24,1 тысячи рублей.

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      Платон Щукин
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