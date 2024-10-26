Путин подписал закон о расчете военных пенсий

Путин сохранил понижающий коэффициент 89,83 % для военных пенсий на 2025 год

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает учитываемый при расчете военных пенсий коэффициент 89,83 от размера денежного довольствия на 2025 год. Документ опубликован на портале правовых актов.

Для начисления военных пенсий власти используют несколько параметров. Помимо понижающего коэффициента, значение имеют выслуга лет и трудовой стаж.

С 1 января 2024 года коэффициент был равен 85,47 процента, но с 1 октября он вырос до 89,83 процента. Таким образом, военные пенсии проиндексировали на 5,1 процента. По оценке Минфина, в среднем размеры выплаты составляет 41,6 тысячи рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы рассказал, что в 2025 году средний размер страховой пенсии будет равен примерно 24 тысячам рублей. При этом он уточнил, что повышение пенсий предусмотрено на уровне ожидаемой инфляции в 7,3 процента.

Позднее Центробанк существенно повысил прогноз по росту цен к концу года. На фоне изменения текущих показателей теперь регулятор ожидает, что инфляция достигнет 8-8,5 процента.