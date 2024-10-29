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16:31, 29 октября 2024Забота о себе

Россиянам порекомендовали особую диету для профилактики болезни Альцгеймера

Терапевт Попов: средиземноморская диета снизит риск развития болезни Альцгеймера

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Особая диета может помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов. О ней специалист рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, соблюдение средиземноморской диеты, которая подразумевает высокое потребление злаков, фруктов, рыбы и овощей и низкое потребление красного мяса и сладостей, может снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Попов отметил, что для профилактики болезни рассматривается еще и так называемая MIND-диета: гибрид средиземноморской диеты и DASH-диеты — специализированного питания для людей с артериальной гипертензией. Согласно MIND-диете, в рацион должны входить зеленые листовые овощи — капуста, листовая капуста, салат, а также спаржа, свекла, сладкий перец, брокколи, морковь, баклажаны, тыква, цельные зерна, фасоль и орехи, перечислил терапевт.

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Кроме того, в рамках MIND-диеты рекомендуется есть ягоды, а не фрукты, а также добавлять в рацион жирную рыбу или морепродукты, птицу и оливковое масло. Употребление сухого красного вина допустимо в объеме не более 150 миллилитров в день, ограничить нужно потребление красного мяса, сладостей, сыра, сливочного масла, маргарина и фастфуда, добавил специалист.

Ранее диетолог Мелисса Джагер назвала пять продуктов для долголетия и здорового сердца. В их число она включила оливковое масло.

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      Александра Лисица
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