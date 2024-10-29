Россияне бросились покупать ювелирные украшения

WGC: за полгода в России купили ювелирных украшений на 17,2 тонны

В России растет спрос на ювелирные украшения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC)

Оказалось, что за полгода общий вес проданных в России ювелирных украшений составил 17,2 тонны. Это на четыре процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на данный товар растет несмотря на дорожающее золото и общемировую тенденцию сокращения продаж такой продукции. Во II квартале 2024 года общий вес проданных в мире ювелирных украшений оказался минимальным с 2020 года.

По словам руководителя аналитического центра ювелирной компании Sokolov Алины Колпаковой в денежном выражении продажи ювелирных изделий в РФ увеличиваются быстрее, чем в натуральном. Рынок соответствующей розницы за полгода в денежном выражении достиг 199 миллиардов рублей. Это почти на 30 процентов выше результатов аналогичного периода прошлого года.

Средний чек на ювелирные украшения также вырос. В первом полугодии 2024 года он составил 6858 рублей. Это на 17 процентов больше, чем за тот же период 2023 года.

В начале августа сообщалось, что с начала 2024 года цены на ювелирные украшения выросли на 13 процентов. А по сравнению с июнем 2023 года, подорожание оценивается в 26 процентов.