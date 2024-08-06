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14:06, 6 августа 2024Экономика

Траты россиян на ювелирные изделия подсчитали

Sokolov: рынок ювелирной продукции вырос почти до 200 миллиардов рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За первые шесть месяцев 2024 года жители России купили ювелирных изделий на 199 миллиардов рублей. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра Sokolov, изучившие динамику рынка. Результаты их исследования есть в распоряжении «Лента.ру».

Полученный результат оказался почти на 30 процентов выше показателей за аналогичный период прошлого года. Такую динамику объясняют повышением цен: с начала 2024 года они выросли на 13 процентов. Если же сравнивать с июнем 2023 года, то подорожание оценивается в 26 процентов.

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Во II квартале 2024 года мировой спрос на золото упал на шесть процентов и достиг 929 тонн. Из-за рекордных цен на этот драгоценный металл на 19 процентов уменьшился спрос на ювелирные изделия. Инвестиции в розничные слитки и монеты снизились на пять процентов.

Самыми популярными украшениями у россиян оказались ювелирные изделия бренда Pandora. Кроме того, жители РФ часто покупают серебряные подвески, а также серьги из стерлингового серебра Tiffany & Co.

В ходе торгов на бирже Comex 1 августа золото вышло на новый исторический максимум, подорожав выше 2,5 тысячи долларов за тройскую унцию.

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