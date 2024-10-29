Россиянин получил срок за фотографию случайной попутчицы в метро Турции

«Фонтанка»: россиянин получил условный срок за фото в метро Стамбула

Суд Турции вынес приговор россиянину, который сделал фото случайной попутчицы в метро Стамбула. Подробности сообщает издание «Фонтанка».

24 октября петербуржец Валентин получил условный срок — 1 год и 8 месяцев. Его супруга Дарья рассказала, что мужчину перевели в миграционную тюрьму, после чего его должны выслать в Россию.

«Только в среду я смогу подать заявление, что расходы по депортации мы берем на себя. Сейчас мы ничего не планируем — мы во власти миграционной службы, так как иностранцев депортируют. Как только разрешат — сразу купим билет», — поделилась россиянка.

Инцидент с россиянином произошел в начале сентября. Отдыхавший вместе с женой путешественник решил сделать фото в метро Стамбула, в кадр случайно попала местная жительница. Она подала на иностранца заявление в полицию, обвинив в сексуальных домогательствах.