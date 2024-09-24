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12:07, 24 сентября 2024Путешествия

Россиянин сделал фото в метро Стамбула и нарвался на обвинения в домогательствах

«Фонтанка»: россиянин сделал фото в метро Стамбула и нарвался на арест

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российский турист сделал фото в метро Стамбула и нарвался на арест и обвинения в сексуальных домогательствах. Подробности сообщило издание «Фонтанка».

6 сентября петербурженка Екатерина и ее муж ехали в аэропорт турецкого города на метро, чтобы вернуться на родину после отпуска. Внимание мужчины привлекла наклейка на стекле «Места для пожилых и инвалидов». Его удивило, что в стамбульском общественном транспорте никто таким людям место не уступал.

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Россиянин решил сфотографировать обстановку в вагоне, и на снимок случайно попало лицо местной жительницы. «Одета она была обычно, голова не покрыта. То есть обычная женщина, как в Петербурге, вот не отличишь», — рассказала Екатерина.

Произошедшее заметил другой пассажир, он стал кричать на супругов. Недовольство подхватили и другие попутчики, в результате пару вытолкали из вагона, а затем забрали в полицию. Отмечается, что попавшая на фотографию женщина написала заявление о сексуальном домогательстве. Кроме того, россиянину вменяют нарушение статьи 137 Уголовного кодекса Турции о неприкосновенности частной жизни.

По словам Екатерины, ее муж сейчас находится в следственном изоляторе. Супруги обратились в Генконсульство РФ, и в ближайшее время к россиянину должен прийти сотрудник дипмиссии.

Другая путешественница приехала из Стамбула с надкушенной шоколадкой с наркотиками и попалась в аэропорту Санкт-Петербурга. Теперь ей может грозить до семи лет тюрьмы.

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      Мария Борисова
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