Треть россиян осталась без отпуска этим летом. Что делать тем, кто не успел отдохнуть?

Основатель турагентства Котляр: скидки в бархатный сезон достигают 20 процентов

Треть россиян осталась без отпуска летом 2024 года: по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), от отдыха отказались 33 процента трудоголиков. Тех, кто все же захочет сделать перерыв в работе, ждут полупустые пляжи, низкие цены и лучший сервис. «Лента.ру» выяснила, где выгоднее всего провести бархатный сезон.

Осенью россияне едут отдыхать в Азию и Африку

Эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр рассказала, что в топе востребованных направлений для пляжного отдыха осенью — Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

20 % можно сэкономить на поездках в бархатный сезон по сравнению с летом

«Есть и другие страны, привлекающие туристов: Катар, Бахрейн, Оман, но это более узкий сегмент. Мальдивы тоже сейчас очень востребованы. Еще открываются Сейшелы, скоро появятся прямые рейсы на Маврикий», — добавила спикер.

При этом популярные зимой Таиланд, Шри-Ланку и Вьетнам российские туристы пока обходят стороной — там все еще сезон дождей.

Погода в Турции этой осенью располагает к отдыху — люди все еще купаются в море Фото: Kenan Gurbuz / Reuters

Осенний отдых привлекает туристов низкими ценами и более высоким качеством

Помимо экономии, бархатный сезон радует курортников низкой загрузкой отелей. Гостиницы осенью пустеют, потому что в школах начинаются занятия и семьи с детьми уезжают. Как следствие — более свободные пляжи и отсутствие очередей в ресторанах.

Осенью отели больше ориентированы на клиентов. Ведь когда много гостей, невозможно всем уделить достойное внимание. В бархатный сезон подход совсем другой Майя Котляр основатель турагентства Mayel Travel

Еще один плюс осенних путешествий — более мягкая погода. «Климат на земном шаре очень сильно поменялся. В Анталии этим летом было под 40 градусов — ну очень жарко. А сейчас в Турции до сих пор тепло и люди купаются, хотя пик сезона практически прошел», — сказала эксперт по туризму Майя Котляр.

Египет — одно из наиболее бюджетных зарубежных направлений для пляжного отдыха осенью Египет. Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Турция остается недешевым направлением отдыха даже осенью

Из указанных направлений наиболее бюджетными оказываются поездки в Египет. Например, снять двухместный номер в отеле «три звезды» в Хургаде на неделю можно за 18,9 тысячи рублей. Дороже обойдутся билеты — примерно 116 тысяч.

«Раньше египетские авиалинии боялись массово заходить в Россию из-за вторичных санкций, но сейчас авиаперевозки расширяются и цена становится гораздо приятнее», — обратила внимание Котляр.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) посчитали, что осенние скидки в Турции нужно ловить во второй половине октября, а для наибольшей экономии поездку лучше запланировать на период с 14 по 25 октября.

В среднем десятидневные туры в отели «четыре звезды» или бюджетные «пятерки» стоят 160-200 тысяч рублей на двоих с перелетом из Москвы.

В классических пятизвездочных гостиницах в октябре можно отдохнуть за 220-310 тысяч рублей.

Турция задает высокую ценовую планку: чтобы отдыхать в хороших отелях, нужны серьезные деньги. Даже в Эмиратах можно найти сопоставимые по качеству варианты «все включено», где будет дешевле Майя Котляр основатель турагентства Mayel Travel

Есть и другие альтернативы подорожавшей Турции. В их числе называют Абхазию, Армению, Азербайджан и Кипр. Там можно отдохнуть по цене до 150 тысяч рублей с человека.

Купальный сезон в Сочи продолжается до середины октября Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Путешествия по России стали трендом, в том числе у богатых туристов

Российские курорты тоже предлагают туристам осенний дисконт. Например, отдых по системе «все включено» в Анапе подешевел на треть и более. Купить недельный тур в двухзвездочный отель можно от 28,5 тысячи рублей за двоих.

В Сочи семь ночей в отеле «три звезды» с питанием «все включено» стоят от 54 тысяч рублей. Более бюджетный отдых ждет путешественников в Крыму — там аналогичный тур обойдется в сумму около 39 тысяч. Но хотя крымский all inclusive на 20-30 процентов дешевле сочинского, в большинстве случаев он будет менее разнообразным и богатым по объему услуг.

«В России востребованы не только черноморские курорты. В тренде Карелия, Байкал, Алтай и другие рекреационные места. К примеру, Тюмень, где есть горячие источники», — отметила Майя Котляр

«Туризм в России выходит на новый уровень, а путешествия по стране становятся популярны в том числе у избалованных туристов. Так, люди с достатком выбирают плато Путорана и глэмпинги на китовом берегу Баренцева моря», — поделилась она.