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14:03, 17 сентября 2024Путешествия

Раскрыты выгодные даты для отдыха в Турции в бархатный сезон

АТОР: туры в пятизвездочные отели Турции в октябре стоят 220-310 тысяч рублей

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Отдохнуть в Турции с максимальной экономией в бархатный сезон можно во второй половине октября. Выгодные даты для поездок раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что сезонные скидки на октябрь в турецких отелях стартуют только во второй половине месяца. При этом в конце октября возможно повышение чека, поскольку с 26-го числа у школьников начинаются каникулы. Таким образом, наиболее оптимально вылетать с 14 по 25 октября или уложить весь отпуск в эти даты.

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По данным АТОР, во второй половине октября десятидневные туры в отели «четыре звезды» или бюджетные «пятерки» стоят 160-200 тысяч рублей на двоих с перелетом из Москвы. Аналогичные пакеты в классические пятизвездочные отели обойдутся в 220-310 тысяч рублей.

Чек в отелях уровня «5 deluxe» доходит до 325-415 тысяч рублей за двоих, а отдых в самых роскошных гостиницах Турции стоит около 645-800 тысяч рублей.

Ранее россиянам предрекли проблемы с оплатой в Турции. Причиной стали новые ограничения на использование наличных.

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      Мария Борисова
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