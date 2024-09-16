Треть россиян осталась без отпуска летом

ВЦИОМ: 33 процента россиян остались без отпуска летом 2024 года

Треть россиян отказалась от отпуска летом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что без отдыха остались 33 процента жителей страны. Чаще всего это были мужчины, работники коммерческих организаций и люди с плохим и очень плохим материальным положением.

Те, кому удалось взять перерыв от работы, отдыхали на дачах (22 процента) и дома (21 процент). Еще 14 процентов респондентов поехали путешествовать в другой город или село, 8 процентов провели время на курортах Краснодарского края, 4 процента — за границей, 3 процента — в Крыму.

Россияне, которые не смогли поехать в отпуск летом, могут сэкономить на отдыхе в бархатный сезон. Например, в Анапе отдых осенью подешевел на треть.