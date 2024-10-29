Россиянин упал с возлюбленной на автомобиле в реку и получил срок

В Новгородской области суд приговорил мужчину к сроку за смерть девушки в машине

В Новгородской области суд приговорил мужчину к сроку за упавшую в реку машину, в которой осталась девушка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Он признан виновным по статье 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на три года.

По данным следствия, ночью 28 апреля несовершеннолетний без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения приехал с молодой женщиной на берег реки Мста. Обвиняемый знал, что тормозная система на машине неисправна. Когда они находились в салоне, автомобиль начал самопроизвольное движение в воду. Водитель смог самостоятельно выбраться, пассажирка этого сделать не смогла.

Ранее сообщалось, что водитель упавшего с моста в Санкт-Петербурге автобуса получил шесть лет колонии.