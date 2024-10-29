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17:03, 29 октября 2024Путешествия

Россияне приехали на отдых в пятизвездочный отель в горах и слегли с отравлением

TourDom: россияне приехали на отдых в отель Архыза и слегли с отравлением

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российские туристы приехали на отдых в пятизвездочный отель горного курорта Архыз и слегли с отравлением. Об этом пишет портал TourDom.

Пара провела выходные в Arkhyz Royal Resort & Spa в поселке Романтик в Карачаево-Черкесии. Перед выездом из гостиницы после завтрака у мужчины резко заболел живот.

«Доехали до отеля в Ставрополе и выйти из номера уже не смогли — буквально лежали пластом более суток, — рассказала собеседница издания. — Симптомы у меня и мужа одинаковые — тело ломило, тошнота, слабость, диарея, температура».

По словам девушки, живот у обоих болел так, что было больно даже дышать. Туристка подчеркнула, что они с мужем питались только в отеле, воду тоже пили местную.

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Она позвонила в гостиницу и сообщила о случившемся, однако там ей заявили, что после завтрака никто из гостей не обращался с подобными жалобами.

«Одновременно невозможно так свалиться, — добавила она. — Предполагаем, что в гостинице все же гуляет инфекция».

Ранее российская журналистка Инесса Паперная отравилась болотным газом во время отпуска в Узбекистане. Несчастный случай произошел с россиянкой в ташкентском отеле «Караман палас», где она остановилась со своим спутником.

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      Фариза Бацазова
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