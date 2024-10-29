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20:23, 29 октября 2024Экономика

Россиянка завалила квартиру мусором до потолка и чуть не сожгла весь дом

В Волгограде женщина завалила квартиру мусором и устроила пожар во всем доме

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительница Волгограда завалила свою квартиру мусором до потолка и чуть не сожгла весь дом. Об этом сообщает V1.RU.

Инцидент произошел в многоквартирном доме по адресу улица Казахская, 27. Жители здания уже несколько лет жалуются на соседку, которая завалила квартиру хламом и мумифицированными телами домашних животных. Пенсионерка также приглашает к себе бездомных мужчин и выливает отходы жизнедеятельности перед подъездом. Некоторые соседи устали от грязи, смрада и тараканов и решили переехать из дома.

27 октября накопление мусора привело к возгоранию. По словам жителей дома, оно произошло из-за переносной электрической плиты, которую забыла выключить женщина. «Она своими силами ее как-то затушила, но там продолжало тлеть. Дым остался и разошелся по подъезду», — рассказали соседи пенсионерки.

В МЧС подтвердили вызов на этот адрес, но огонь спасателям обнаружить не удалось. Пожарные просто не смогли проникнуть в заваленную вещами квартиру, утверждают жильцы. С порога их встречали практически непроходимые мусорные горы — по ним хозяйка квартиры взбирается ползком и пролезает внутрь. «Там и коты уже ходы проложили в мусор», — отметили очевидцы.

Ранее квартиру в свалку превратила жительница Москвы. Речь идет о доме в районе Кунцево, расположенном на Истринской улице. Хозяйка одной из квартир на протяжении многих лет копила у себя мусор. По этой причине другим жильцам подъезда приходится страдать от невыносимого запаха, а также расплодившихся мух, мошек и тараканов.

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      Нина Ташевская
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