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10:57, 29 октября 2024Силовые структуры

Российские следователи проверят развлекательный клуб после вечеринки Хеллоуина

СК проверит клуб Козельска из-за вечеринки Хеллоуина с религиозным сатанизмом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следователи начали проверку развлекательного клуба Козельска, в котором прошла вечеринка Хеллоуина с элементами культа смерти и религиозного сатанизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Калужской области.

Проверку инициировали обеспокоенные козельчане, отметили в ведомстве. Увеселительное мероприятие раскритиковали в соцсетях члены объединения «Русская община в Калуге», уточняет РИА Новости.

Гости вечеринки используют христианские предметы и символы, что наносит значительный ущерб воспитанию детей на основе традиционных российских нравственно-духовных ценностей, негативно влияет на психическое развитие подрастающего поколения, указали в СК.

Следователи дадут правовую оценку действиям организаторов мероприятия.

19 октября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с предложением «импортозаместить» Хеллоуин, как это было сделано с «Макдональдсом» и «Вкусно и точка».

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      Любовь Ширижик
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