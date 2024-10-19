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03:20, 19 октября 2024Россия

В Госдуме предложили «импортозаместить» Хэллоуин

Депутат Чернышов призвал импортозаместить Хэллоуин

Фото: Vivek Prakash / Reuters

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с предложением «импортозаместить» Хэллоуин на подобии «Макдональдса» и «Вкусно и точка». Об этом он рассказал РИА Новости.

По его мнению, необходим «ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа». Депутат предложил переименовать его в «Ночь таинственных историй». В этот день, по задумке парламентария, вместо западных символов должны популяризировать российские, например «мистические произведения русских классиков» Николая Гоголя и Михаилом Булгакова.

В 2023 году депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что проблема с празднованием Хеллоуина в России высосана из пальца.
По мнению парламентария, россияне живут с другими проблемами: отсутствием отопления, червивыми котлетами в школах и смогом на улице. Введение федеральных запретов на празднование Хеллоуина, считает он, привлечет только лишнее внимание к истории, которая «не то, что выеденного яйца, она выеденной тыквы не стоит». Некоторые россияне, добавил депутат, отмечают странные и экстравагантные праздники, однако большинство граждан празднуют исконно российские торжества.

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      Сергей Грехов
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