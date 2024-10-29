Посол Барбин: власти Дании попустительствуют вербовке наемников на Украину

Датские власти попустительствуют вербовке наемников посольством Украины в Дании. Об этом посол России в Копенгагене Владимир Барбин рассказал РИА Новости.

«Вербовке наемников попустительствуют датские власти, указавшие, что участие датских подданных в боевых действиях на Украине против России не противоречит национальному законодательству», — сказал он.

Дипломат также отметил, что в боевых действиях на Украине участвовали не менее 20 датских наемников, многие из которых уже ликвидированы. Остальных наемников российское следствие постановило привлечь к ответственности в качестве обвиняемых.

Ранее посол Барбин заявил, что Дания не желает прислушаться к предупреждениям о росте риска прямого конфликта НАТО и России. По его словам, Копенгаген осознанно выбрал политику, делающую ставку на нанесение России военного и стратегического поражения.