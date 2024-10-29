Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:45, 29 октября 2024Мир

Российский посол обвинил власти Дании в попустительстве из-за Украины

Посол Барбин: власти Дании попустительствуют вербовке наемников на Украину

Фото: Frank Sorge / IMAGO / Global Look Press

Датские власти попустительствуют вербовке наемников посольством Украины в Дании. Об этом посол России в Копенгагене Владимир Барбин рассказал РИА Новости.

«Вербовке наемников попустительствуют датские власти, указавшие, что участие датских подданных в боевых действиях на Украине против России не противоречит национальному законодательству», — сказал он.

Дипломат также отметил, что в боевых действиях на Украине участвовали не менее 20 датских наемников, многие из которых уже ликвидированы. Остальных наемников российское следствие постановило привлечь к ответственности в качестве обвиняемых.

Ранее посол Барбин заявил, что Дания не желает прислушаться к предупреждениям о росте риска прямого конфликта НАТО и России. По его словам, Копенгаген осознанно выбрал политику, делающую ставку на нанесение России военного и стратегического поражения.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова раскрыла национальность вторгшихся в Брянскую область наемников. По ее словам, обезврежены бойцы из трех стран

      Во Франции пожаловались на последствия одного вида поставок из Украины

      Поведение нападающего на людей сексуально озабоченного дельфина объяснили

      Пользователи сети перечислили самые вздорные стереотипы о сексе

      Госсекретарь США проведет закрытые переговоры с главой офиса Зеленского

      В Раде указали на скрытый замысел Зеленского

      Российский посол обвинил власти Дании в попустительстве из-за Украины

      США предупредили о последствиях милитаризации космоса

      Российские военные нанесли удар по военному штабу ВСУ в Харькове

      Харрис попала в неловкую ситуацию на экскурсии по заводу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше