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04:27, 28 октября 2024Мир

Данию упрекнули в желании увидеть поражение России

Посол Барбин: Дания поставила на поражение РФ и не опасается конфликта с НАТО

Фото: NTB Scanpix / Reuters

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания делает ставку на нанесение поражения России и не желает прислушаться к предупреждениям о росте риска прямого конфликта НАТО и России. Его слова приводит РИА Новости.

Барбин подчеркнул, что Дания осознанно выбрала политику, делающую ставку на нанесение России военного и стратегического поражения. По его словам, у страны нет заинтересованности в мирном урегулировании конфликта на Украине.

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«С нашей стороны неоднократно заявлялось о том, что безрассудная позиция Дании ведет к эскалации конфликта и усиливает риски прямого конфликта НАТО с Россией. Однако желания прислушиваться к нашим предостережениям датская сторона не проявляет», — отметил дипломат.

Ранее Барбин заявил, что Дания вышла на четвертое место среди доноров Украины. Он уточнил, что страна опередила Францию и Италию по объему помощи Киеву.

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      Марина Совина
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