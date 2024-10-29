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11:42, 29 октября 2024Экономика

Рост спроса на ювелирные украшения в России объяснили

Рост спроса на ювелирные изделия в России объяснили снижением покупок за рубежом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Одной из причин роста спроса на ювелирные украшения в России является расширение категории покупателей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление аналитиков.

Спрос поддержали состоятельные граждане, которые в прошлом чаще покупали «ювелирку» за рубежом, рассказал исполнительный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Владимир Збойков. На фоне трудностей с международными расчетами они все чаще стали приобретать украшения на внутреннем рынке.

На ситуации позитивно сказалось и расширение ассортимента ювелирных изделий у отечественных компаний, добавил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. При этом драйвером рынка эксперт назвал онлайн-продажи, доля которых в этом году выросла на 5,9 процентных пунктов, достигнув 28,8 процента.

Объем производства таких украшений в стране также вырос: в январе-июне в РФ выпустили 28 тонн золотых украшений, что на 7,7 процента выше аналогичного периода 2023 года. По итогам 2024-го темпы роста могут несколько снизиться, предупредил Бурмистров. Он объяснил это изменениями, происходящими на рынке, включая повышение ключевой ставки ЦБ и рост ставок по потребкредитам.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) сообщили об увеличении спроса на ювелирные изделия в России. В первом полугодии в стране было продано 17,2 тонны таких изделий, что на 4 процента превысило показатели такого же периода в 2023 году.

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      Лилиана Набиуллина
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