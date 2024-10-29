Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 29 октября 2024Мир

Швеция отказалась сотрудничать с Грузией в нынешних обстоятельствах

Dagens Nyheter: правительство Швеции прекращает сотрудничество с Грузией

Фото: Zurab Javakhadze / Reuters

Стокгольм прекращает прямое сотрудничество с Тбилиси до тех пор, пока страна вновь не приблизится к нормам Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью газете Dagens Nyheter сообщил министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Швеции Беньямин Доуса.

«Речь идет в том числе о сотрудничестве между налоговыми органами, которое мы считаем нецелесообразным в нынешних обстоятельствах», — сказал член шведского правительства.

По словам Доуса, королевство возобновит сотрудничество с Грузией, если последняя вновь «приблизится к ЕС».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны должны прекратить делать менторские заявления в отношении Грузии.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина

      Жители российского региона подорвались на разбросанных ВСУ боеприпасах

      В России заочно арестовали актера Артура Смольянинова

      В Кремле рассказали об ответе на арест российского имущества в Финляндии

      Минобороны заявило о контроле над тремя населенными пунктами в ДНР

      Православные активисты обратились в СК из-за нарядов с показа мод в рамках саммита БРИКС. Что стало причиной?

      Прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний в мире обрушилась

      Россиянин получил срок за фотографию случайной попутчицы в метро Турции

      Адвокат рэпера Гуфа опроверг его признание склонным к побегу

      Импорт сливочного масла в Россию резко упал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше