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10:21, 29 октября 2024Наука и техника

Спутник производства Boeing развалился на 500 обломков

ExoAnalytic: спутник Intelsat-33e развалился на 500 обломков

Изображение: Intelsat

Геостационарный спутник Intelsat-33e развалился на 500 обломков. Об этом со ссылкой на данные компании ExoAnalytic сообщает издание SpaceNews.

«Размер отслеживаемого нами [космического] мусора варьируется от небольших фрагментов примерно с мяч для софтбола до более крупных кусков размером с дверь автомобиля», — сказал технический директор компании Билл Териен в электронном письме изданию.

По его словам, большинство осколков спутника, произведенного компанией Boeing для люксембургского оператора Intelsat, имеют небольшие размеры, а точное определение их количества зависит от условий наблюдения.

О разрушении спутника Intelsat-33e впервые сообщили западные СМИ 19 октября. Через двое суток об этом инциденте заговорили в российской госкорпорации «Роскосмос», которая околоземной орбите насчитала свыше 80 обломков геостационарного спутника.

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      Иван Потапов
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