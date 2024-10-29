В США высказались об изменении ограничений на оружие для Украины из-за КНДР

Пентагон: США не будут вводить ограничения на оружие для Украины из-за КНДР

Соединенные Штаты Америки не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия в случае, если КНДР вступит в конфликт. Об этом заявила заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх.

Она напомнила, что уже высказывалась по данному вопросу на прошлой неделе. По мнению заместителя пресс-секретаря Пентагона, северокорейские солдаты могут в ближайшее время вступить в бои в Курской области, недалеко от границы с Украиной.

В свою очередь, первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким опроверг слухи об отправке корейских военных в Россию. По его словам, с помощью таких «грязных маневров» США пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине путем поставок Киеву всех видов летального оружия.