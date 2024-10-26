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00:50, 26 октября 2024Мир

Миссия КНДР в ООН прокомментировала слухи об отправке военных в Россию

Миссия КНДР в ООН: слухи об отправке военных в Россию — «грязные маневры» США

Фото: North Korea's official news agency / Reuters

Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким опроверг сообщения об отправке корейских военных в Россию. Его слова приводит ТАСС.

Утверждения о нахождении военнослужащих страны в России он назвал «грязными маневрами» США и их союзников. По мнению дипломата, Вашингтон и его партнеры таким образом пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине путем поставок Украине всех видов летального оружия.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, комментируя слухи об отправке северокорейских военных в РФ, отметил, что такая возможность соответствует нормам международного права. При этом он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство не имеет прямого отношения к делам Минобороны КНДР.

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      Марина Совина
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