Миссия КНДР в ООН прокомментировала слухи об отправке военных в Россию

Миссия КНДР в ООН: слухи об отправке военных в Россию — «грязные маневры» США

Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким опроверг сообщения об отправке корейских военных в Россию. Его слова приводит ТАСС.

Утверждения о нахождении военнослужащих страны в России он назвал «грязными маневрами» США и их союзников. По мнению дипломата, Вашингтон и его партнеры таким образом пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине путем поставок Украине всех видов летального оружия.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, комментируя слухи об отправке северокорейских военных в РФ, отметил, что такая возможность соответствует нормам международного права. При этом он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство не имеет прямого отношения к делам Минобороны КНДР.