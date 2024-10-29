Стало известно о предложении главы ЦРУ о прекращении огня в Газе

Axios: глава ЦРУ предложил 28-дневное прекращение боевых действий в Газе

На переговорах в Катаре директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предложил новую формулировку соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам трех неназванных израильских чиновников, глава ЦРУ выступил со своим предложением 27 октября в ходе переговоров с израильским и катарским коллегами в Дохе. План Бернса предполагает 28-дневную приостановку боевых действий и возвращение из Газы восьмерых заложников. Кроме того, Израиль должен будет освободить несколько десятков палестинских заключенных.

По данным издания, подобная сделка может преодолеть двухмесячный тупик в переговорах о прекращении огня, а также подтолкнуть стороны конфликта к более всеобъемлющему соглашению. При этом в публикации отмечается, что прогресс в этом вопросе до объявления результатов президентских выборов в США маловероятен.

27 октября глава израильской разведки Давид Барнеа прибыл в Катар и встретился с директором ЦРУ, а также с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.