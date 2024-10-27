Глава израильской разведки прибыл в Катар для обсуждения деталей переговоров по Газе

Глава «Моссад» Барнеа обсудит в Катаре детали переговоров по заложникам в Газе

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа с визитом прибыл в Доху для обсуждения с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом планов по возобновлению переговоров для освобождения заложников из сектора Газа, сообщает портал Ynet.

Отмечается, что их встреча будет направлена на диалог, целью которого является обсуждение возможности возвращения к переговорам по освобождению заложников. По данным издания, в ближайшие дни могут пройти встречи групп переговорщиков, в которых примут участие представители палестинского движения ХАМАС.

Ранее стало известно, что ливанское шиитское движение «Хезболла» согласится выполнить положение резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 1701, предполагающей прекращение огня между Израилем и Ливаном, в случае включения Бейрута в мирные инициативы по сектору Газа.