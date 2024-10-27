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21:48, 27 октября 2024Мир

«Хезболла» назвала условие для прекращения огня

LBC: «Хезболла» прекратит огонь при включении Ливана в мирные инициативы по Газе

Фото: Mohammed Yassin / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» согласится выполнить положение резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 1701, предполагающей прекращение огня между Израилем и Ливаном в случае включения Бейрута в мирные инициативы по сектору Газа, сообщает телеканал LBC со ссылкой на источник.

Уточняется, что спикер парламента Ливана Набих Берри проинформировал Катар и Египет о предложении «Хезболлы» разделить фронты и выполнить условия резолюции, если вопрос урегулирования конфликта в Ливане будет включен в мирные инициативы по сектору Газа.

Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан рассказал, что организация обратилась к России, Китаю и Алжиру с просьбой оказать содействие в прекращении огня в секторе Газа и достижении соответствующего соглашения с Израилем.

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      Марина Совина
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