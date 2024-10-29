Суд приговорил россиянина к пожизненному сроку за расправу над двумя людьми и кражу

В Подмосковье мужчину приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство

В Московской области мужчину приговорили к пожизненному сроку за расправу над двумя людьми и кражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Суд приговорил его по статьям 105 («Убийство»), 162 («Разбой»), 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), 158 («Кража»), 325 («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия») УК РФ. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

По данным следствия, 16 мая 2023 года 43-летний Борис Квик и его сожительница пришли в гости к знакомому. Там осужденный попытался похитить деньги со счета товарища с помощью банковского приложения. Хозяин квартиры заметил это и решил выгнать гостей.

Тогда Квик, схватив стеклянную пепельницу и нож, напал на хозяина и нанес ему множественные колото-резаные раны. Осознав, что его спутница может все рассказать, ударил ее ножом в область головы и шеи. Пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

После этого преступник скрылся, похитив имущество на 700 тысяч рублей и паспорт потерпевшего.

Ранее сообщалось, что россиянин заживо сжег незнакомца около подвала жилого дома.