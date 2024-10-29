Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:21, 29 октября 2024Силовые структуры

Троих россиян осудили за расправу над женщиной с ребенком и поджог их дома

Под Челябинском мужчины получили до 16 лет за убийство матери и ребенка топором

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Челябинской области троих местных жителей приговорили к срокам от восьми до 16 лет за расправу над матерью с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Они признаны виновными по статье 105 («Расправа над двумя и более лицами, в том числе малолетним, совершенная группой лиц по предварительному сговору и сопряженная с разбоем»), по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на расправу над малолетними, совершенное общеопасным способом»), 162 («Разбой») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2001 года группа преступников проникла в один из домов в Троицке. Там они напали с топором на женщину, которой нанесли несколько ударов по голове, а затем на ребенка. Пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

После они обнаружили еще троих спящих детей и с целью скрыть преступление подожгли дом. После этого сбежали, похитив теле- и аудиотехнику. Дети вовремя обнаружили пожар и успели покинуть дом через окно.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к пожизненному сроку за расправу над двумя людьми и кражу.

***
Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      «Призываю настоящих мужчин». Кадыров захотел ежедневно отправлять из Чечни самолеты с добровольцами на СВО

      Российский актер получил номинацию на престижную американскую премию

      Россиянка завалила квартиру мусором до потолка и чуть не сожгла весь дом

      Пассажирка одного из самых длительных авиарейсов в мире дала советы путешественникам

      Обнаружена массивная планета типа суперюпитер

      Россиянка пыталась удушить годовалую дочь поясом от халата и оказалась в СИЗО

      55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в микроюбке

      Россия подписала соглашение о запуске чартеров с популярной курортной страной Африки

      У очередного самолета Boeing нашли проблему с дверью

      Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше