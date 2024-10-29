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15:04, 29 октября 2024Путешествия

Туристы устроили драку на метлах из-за проигрыша в пляжный волейбол

Khaosod: арабские туристы устроили драку с местными жителями на пляже Пхукета

Кадр: Mr. Ko.

Группа туристов устроила массовую драку с местными жителями из-за проигрыша в пляжный волейбол на Пхукете, Таиланд. Об этом сообщило издание Khaosod.

По данным источника, вечером 27 октября арабские туристы устроили турнир по пляжному волейболу с группой тайцев. По правилам проигравшая сторона должна была покинуть игровую площадку.

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В итоге победили местные жители, но иностранцы отказались уйти с пляжа. Тогда обе команды начали драться на кулаках, метлах и палках. Не уточняется, чем разрешился конфликт, однако известно, что полиция на место происшествия не приезжала.

Ранее толпа турок избила российских туристов у люксового отеля на курорте Гечек. В ходе конфликта одна девушка получила травмы груди из-за осколков бутылки, еще одному отдыхающему сломали руку.

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      Мария Борисова
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