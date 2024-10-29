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19:02, 29 октября 2024Экономика

Участники «алюминиевых войн» в России купили пятизвездочный отель в Майами

Компания братьев Дэвида и Саймона Рубенов купила отель в Майами за $400 млн
Simon and David Reuben

Simon and David Reuben. Фото: David M. Benett / Getty Images

Инвестиционная компания Reuben Brothers Ltd. братьев Дэвида и Саймона Рубенов купила пятизвездочный отель в Майами. Об этом сообщает Bloomberg.

Продавцами комплекса из 348 гостиничных номеров и кондоминиумов в Майами-Бич стали владельцы инвестиционных компаний Tricap и RFR. Стоимость сделки оценивают более чем в 400 миллионов долларов.

«Наша цель ясна: закрепить за Майами статус ведущего мирового направления, одновременно переосмысливая его будущее и предлагая непревзойденный роскошный опыт», — заявили представители Reuben Brothers.

В начале 90-х годов Рубены были активными участниками «алюминиевых войн» — борьбе за контроль над крупнейшими металлургическими предприятиями России. На продаже металлов в РФ они и заработали состояние. По данным Индекса миллиардеров Bloomberg, совокупное состояние Дэвида и Саймона Рубенов составляет около 16,4 миллиарда долларов.

Ранее в Майами-бич решили приобрести особняк Дэвид и Виктория Бекхэм. Их двухэтажный дом площадью 1,32 тысячи квадратных метров находится в районе Норт-Бэй-роуд. Внутри есть девять спален — из трех из них открывается вид на залив Бискейн. Из большинства других комнат видны окружающие здание пруды — за счет них создается впечатление плавучего дома, который полностью находится на воде.

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      Вячеслав Агапов
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