Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:25, 29 октября 2024Россия

В российской школе начали изучать идеологию Северной Кореи и мемуары Ким Ир Сена

В Хабаровске в школе №80 создали Молодежное общество изучения идей чучхе

Фото: KCNA / Reuters

На базе хабаровской школы №80 создали Молодежное общество изучения идей чучхе — государственной идеологии Северной Кореи, разработанной основателем КНДР Ким Ир Сеном. Об этом рассказал учитель истории и советник директора по воспитанию Владислав Кушниренко в беседе с ТАСС.

По его словам, целью общества является развитие двусторонних отношений России и КНДР. «Вместе с учениками нашей школы мы уже провели первые три мероприятия. Надеемся, что к нам в будущем присоединятся ученики других школ Хабаровска», — сообщил Кушниренко.

Сейчас школьники готовят исследовательские проекты на темы «Идеология чучхе», «Возрождение японского милитаризма как угроза РФ и КНДР», «Разгром американских агрессоров в Тэджонской операции» и другие. Кроме того, участник сообщества провели литературный вечер, на котором обсудили первый том мемуаров Ким Ир Сена.

Как пишет агентство, в кружке также присутствую ученики, побывавшие в северокорейском детском лагере «Сондовон». Они проводят встречи с другими школьниками и делятся впечатлениями.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о планах возобновить практику туристических поездок в КНДР. По его словам, регион может стать транзитной площадкой для поездок в Северную Корею. Власти субъекта хотят восстановить советскую практику отправки детей в северокорейские лагеря и организации массовых туров для взрослых.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров рассказал об атаке беспилотника на университет спецназа в Чечне

      В России огромный БелАЗ расплющил легковушку с людьми

      Чимаев поднялся в рейтинге UFC

      IT-специалиста из Москвы осудили за попытку передачи секретных сведений ЦРУ

      В США назвали причину превосходства российских «Бореев» над американскими субмаринами

      Стало известно о работе ПВО в Луганске

      В российском регионе трое мужчин ограбили таунхаус на 30 миллионов рублей и попались

      Экс-солистка «Ленинграда» отреагировала на сотрудничество Шнурова и Инстасамки

      В Финляндии арестовали российскую недвижимость

      В Китае стало меньше долларовых миллиардеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше