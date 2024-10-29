В российской школе начали изучать идеологию Северной Кореи и мемуары Ким Ир Сена

В Хабаровске в школе №80 создали Молодежное общество изучения идей чучхе

На базе хабаровской школы №80 создали Молодежное общество изучения идей чучхе — государственной идеологии Северной Кореи, разработанной основателем КНДР Ким Ир Сеном. Об этом рассказал учитель истории и советник директора по воспитанию Владислав Кушниренко в беседе с ТАСС.

По его словам, целью общества является развитие двусторонних отношений России и КНДР. «Вместе с учениками нашей школы мы уже провели первые три мероприятия. Надеемся, что к нам в будущем присоединятся ученики других школ Хабаровска», — сообщил Кушниренко.

Сейчас школьники готовят исследовательские проекты на темы «Идеология чучхе», «Возрождение японского милитаризма как угроза РФ и КНДР», «Разгром американских агрессоров в Тэджонской операции» и другие. Кроме того, участник сообщества провели литературный вечер, на котором обсудили первый том мемуаров Ким Ир Сена.

Как пишет агентство, в кружке также присутствую ученики, побывавшие в северокорейском детском лагере «Сондовон». Они проводят встречи с другими школьниками и делятся впечатлениями.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о планах возобновить практику туристических поездок в КНДР. По его словам, регион может стать транзитной площадкой для поездок в Северную Корею. Власти субъекта хотят восстановить советскую практику отправки детей в северокорейские лагеря и организации массовых туров для взрослых.