В Чехии заблокировали Telegram-каналы «RT на русском» и «Специально для RT»

В Чехии заблокировали Telegram-каналы «RT на русском» и «Специально для RT». Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной такого решения стало якобы «нарушение местного законодательства». При этом что именно послужило основанием для блокировки, не уточняется.

Ранее стало известно о блокировке Telegram-канала RT на территории Украины. При попытке посетить канал появляется уведомление, что он недоступен из-за нарушения местного законодательства.

13 сентября власти США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», к которой относятся такие СМИ, как РИА Новости, Ruptly, Sputnik и RT.