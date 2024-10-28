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14:54, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Telegram заблокировал RT на территории Украины

Telegram заблокировал RT на территории Украины за «нарушение законодательства»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мессенджер Telegram заблокировал Russia Today (RT) на территории Украины за «нарушение местного законодательства». Об этом телеканал сообщил в Telegram.

«Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», — говорится в уведомлении, всплывающем при попытке посетить канал RT в Telegram на территории Украины. В RT добавили, что платформа не уточнила, какие именно законы были нарушены телеканалом.

В конце сентября администрация соцсети TikTok также заблокировала ряд аккаунтов телеканала RT. Платформа ограничила доступ к страницам RT en Español, RT Arabic, RT Online и RT Newsroom.

13 сентября власти США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», к которой относятся такие СМИ, как РИА Новости, Ruptly, Sputnik и RT. Также ограничительные меры коснулись руководителя холдинга Дмитрия Киселева. Минфин страны предписал завершить с медиагруппой все финансовые отношения до 13 ноября.

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      Олег Давыдов
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