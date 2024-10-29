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16:08, 29 октября 2024Мир

В ЕС прокомментировали возможный визит Борреля в Грузию

В ЕС не смогли сказать, поедет ли Боррель в Грузию «поддерживать оппозицию»

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Европейском союзе пока не могут сказать, поедет ли верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Грузию «поддерживать демократическую оппозицию». Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали, передает РИА Новости.

«Пока информации по каким-либо его визитам в Грузию нет», — отметила она.

26 октября в стране прошли очередные парламентские выборы. По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта» набирает 53,9 процента голосов, сообщает ЦИК. Также порог для прохода прошли четыре крупные оппозиционные силы — «Коалиция за перемены» (11 процентов), «Единое национальное движение» (10,1 процента), «Сильная Грузия» (8,8 процента), «Гахария за Грузию» (7,7 процента).

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации и отказалась признавать выборы.

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      Виктория Кондратьева
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