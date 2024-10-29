В России назвали срок окончания боев за территории Курской области и новых регионов

Политолог Марков: бои в новых регионах и под Курском кончатся летом 2025 года

Бои за территории Курской области и новых российских регионов завершатся «примерно» летом 2025 года. Срок прекращения боевых действий назвал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Из поста Маркова следует, такой вывод он сделал после расчета темпов взятия под контроль перечисленных территорий и учета оставшихся в зоне контроля украинских войск земель. Также, по его словам, он делал поправку на геометрическую прогрессию в наступлении российских войск.

«Нужна не только арифметическая прогрессия, то есть линейная скорость наступления. Но важна и геометрическая прогрессия, — то есть скорость наступления и ускорение наступления. Но при первой прикидке при геометрической прогрессии полное освобождение думаю будет примерно к лету 2025 года», — написал в блоге политолог.

Марков добавил, что цифры имеют значение, так как они объективны, однако не привел полную формулу расчета, на которую опирался в своих рассуждениях.

Ранее расчеты окончания специальной военной операции представил военкор Александр Коц. По его мнению, операция на Украине не закончится осенью, ее завершение произойдет не раньше января 2025 года.