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11:29, 29 октября 2024Экономика

В российском городе пожаловались на бьющий из-под земли зловонный фонтан

Жители Петрозаводска пожаловались на бьющий из-под земли зловонный фонтан

Кадр: страница «Весь Петрозаводск | Карелия» во «ВКонтакте»

В Петрозаводске из-под земли забил зловонный фонтан, проблему не решают уже неделю. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Роберта Рождественского. На записи, сделанной очевидицей аварии, можно увидеть, как из земли несколькими струями бьют канализационные воды. Из-за коммунальной аварии на дороге образовались лужи. В комментариях к публикации один из пользователей пожаловался, что если аварию не устранят в кратчайшие сроки, то фекальные воды подмоют дорогу, отчего та обвалится.

Днем ранее стало известно, что в московской Коммунарке из-под земли забил грязный фонтан высотой с десятиэтажный дом.

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      Полина Кислицына
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